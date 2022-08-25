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Совокупные убытки ОАО "Азерхалча" превысили 17 млн манатов

Совокупные убытки ОАО "Азерхалча" превысили 17 млн манатов ОАО "Азерхалча" завершило 2021 год с убытком в 3,199 млн манатов.
Финансы
25 августа 2022 г. 09:26
Совокупные убытки ОАО Азерхалча превысили 17 млн манатов

ОАО "Азерхалча" завершило 2021 год с убытком в 3,199 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества, это на 2,6% меньше, чем годом ранее.

При этом, совокупный убыток компании вырос на 23,1%, до 17,039 млн манатов.

В прошлом году доходы “Азерхалча” от продаж составили 1,607 млн манатов (в 3,2 раза меньше в годовом сравнении), себестоимость продаж - 1,215 млн манатов (в 3,8 раза меньше), прочие доходы - 0,412 млн манатов (в 2,8 раза меньше), административные и операционные расходы - 4,185 млн манатов (на 17,8% меньше), процентные доходы - 0,182 млн манатов (в предыдущем году не было).

На 1 января текущего года активы ОАО “Азерхалча” составили 102,796 млн манатов, что на 3,9% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании сократились в 2,7 раза, до 0,385 млн манатов, балансовый капитал - на 3,4%, до 102,411 млн манатов.

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