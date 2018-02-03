Совокупные обязательства банковского сектора Азербайджана сократились на 19%

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Совокупные обязательства коммерческих банков и НКО перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 января 2018 года составили 5 718,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 декабря сократился на 830,5 млн манатов или 12,68%, в годовом сравнении - на 1 328,3 млн манатов или 18,85%.

Отметим, что максимальное значение обязательств коммерческих банков перед ЦБА отмечалось в октябре 2016 года (7 507 млн манатов). В декабре прошлого года обязательства коммерческих банков перед ЦБА и внешние обязательства сократились на 1 023,2 млн маната.