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Совокупные активы страховщиков Азербайджана выросли на 19%

Совокупные активы страховщиков Азербайджана выросли на 19% Совокупные активы 20 страховых компаний, действующих в Азербайджане, на 1 января текущего года составили 1 455,811 млн манатов.
Финансы
20 апреля 2023 г. 13:09
Совокупные активы страховщиков Азербайджана выросли на 19%

Совокупные активы 20 страховых компаний, действующих в Азербайджане, на 1 января текущего года составили 1 455,811 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 18,8% больше, чем на 1 января прошлого года.

В 2022 году 14 страховщиков увеличили свои активы, а еще 6 - сократили.

За отчетный год совокупные долгосрочные активы страховых компаний выросли на 34,2% - до 650,117 млн манатов, а совокупные краткосрочные активы выросли на 8,7% - до 805,695 млн манатов. 14 компаний смогли увеличить свои долгосрочные активы, а еще 14 компаний увеличили краткосрочные активы.

Совокупные обязательства страховщиков за отчетный период выросли на 28,8% и составили 1 027,851 млн манатов. У 13 страховщиков обязательства увеличились, а у 7 снизились.

В прошлом году совокупный балансовый капитал страховых компаний увеличился на 0,1% - до 427,96 млн манатов, а совокупный уставный капитал - на 0,8% - до 333,09 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sığortaçılarının məcmu aktivləri 19 % artıb

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