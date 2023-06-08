Совокупные активы инвесткомпаний в Азербайджане выросли на 30%

Совокупные активы 13 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, на 1 января текущего года составили 242,182 млн манатов.

Совокупные активы 13 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, на 1 января текущего года составили 242,182 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 30,2% больше, чем на 1 января прошлого года.

Совокупные обязательства инвестиционных компаний на конец прошлого года составили 203,146 млн манатов, что на 33,9% больше, чем на конец предыдущего года.

Совокупный балансовый капитал инвестиционных компаний на отчетную дату составил 39,037 млн манатов. Это также на 13,9% больше, чем год назад.

Совокупный уставный капитал инвестиционных компаний на 1 января текущего года составил 18,49 млн манатов. Это на 7,3% больше, чем на 1 января прошлого года.