Совокупные активы инвесткомпаний в Азербайджане выросли более чем в 2 раза

Совокупные активы 11 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг страны, на 1 января этого года составили 185,154 млн манатов, за исключением Troni, только получившей лицензию Центрального банка Азербайджана.

Совокупные активы 11 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг страны, на 1 января этого года составили 185,154 млн манатов, за исключением Troni, только получившей лицензию Центрального банка Азербайджана.

Это в 2,1 раза больше, чем на 1 января прошлого года, сообщает Report.

За отчетный период одна инвестиционная компания – Unicapital – сократила свои активы, а остальные компании увеличили.

Совокупные обязательства инвестиционных компаний на конец прошлого года составили 151,615 млн манатов, что в 2,4 раза больше, чем на конец прошлого года. Одна из финансовых организаций – Unicapital – сократили свои обязательства, а остальные увеличили.

Совокупный балансовый капитал инвесткомпаний на отчетную дату составил 33,538 млн манатов. Это на 36,9% больше, чем годом ранее. Две из финансовых организаций – Invest-AZ и Unicapital – сократили свой балансовый капитал, а остальные увеличили.

На 1 января этого года совокупный уставный капитал инвесткомпаний составил 16,791 млн манатов. Это на 23,9% больше, чем на 1 января прошлого года. Два финансовых учреждения – ABB-İnvest и Plato Capital and Co – увеличили свой уставный капитал, а остальные сохранили его стабильным.