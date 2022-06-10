О нас

Совокупные активы инвесткомпаний в Азербайджане выросли более чем в 2 раза

Совокупные активы инвесткомпаний в Азербайджане выросли более чем в 2 раза Совокупные активы 11 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг страны, на 1 января этого года составили 185,154 млн манатов, за исключением Troni, только получившей лицензию Центрального банка Азербайджана.
Финансы
10 июня 2022 г. 09:53
Совокупные активы инвесткомпаний в Азербайджане выросли более чем в 2 раза

Совокупные активы 11 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг страны, на 1 января этого года составили 185,154 млн манатов, за исключением Troni, только получившей лицензию Центрального банка Азербайджана.

Это в 2,1 раза больше, чем на 1 января прошлого года, сообщает Report.

За отчетный период одна инвестиционная компания – Unicapital – сократила свои активы, а остальные компании увеличили.

Совокупные обязательства инвестиционных компаний на конец прошлого года составили 151,615 млн манатов, что в 2,4 раза больше, чем на конец прошлого года. Одна из финансовых организаций – Unicapital – сократили свои обязательства, а остальные увеличили.

Совокупный балансовый капитал инвесткомпаний на отчетную дату составил 33,538 млн манатов. Это на 36,9% больше, чем годом ранее. Две из финансовых организаций – Invest-AZ и Unicapital – сократили свой балансовый капитал, а остальные увеличили.

На 1 января этого года совокупный уставный капитал инвесткомпаний составил 16,791 млн манатов. Это на 23,9% больше, чем на 1 января прошлого года. Два финансовых учреждения – ABB-İnvest и Plato Capital and Co – увеличили свой уставный капитал, а остальные сохранили его стабильным.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin məcmu xalis mənfəəti 26% artıb

Экслюзивные новости

Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
9 июня 2022 г. 13:14
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
9 июня 2022 г. 12:25
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
9 июня 2022 г. 00:18
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
8 июня 2022 г. 15:53
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
7 июня 2022 г. 14:24
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
7 июня 2022 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi