Совокупные активы инвестиционных компаний Азербайджана увеличились почти вдвое

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Совокупные активы семи инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, на 1 января 2018 года составили 75,587 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 89,4% или в 2 раза больше, чем на 1 января прошлого года.

В 2017 году 4 компании увеличили свои активы, три компании сократили.

В отчетном году совокупные долгосрочные активы инвестиционных компаний снизились на 2%, до 816 тыс. манатов, а совокупные текущие активы увеличились на 91,3%, до 74,771 млн манатов. Две компании смогли увеличить долгосрочные активы, а 4 компании – текущие активы.

В прошлом году общие обязательства инвестиционных компаний увеличились на 99,7%, до 69,952 млн манатов. Обязательства пяти компаний увеличились, двух сократились. В том числе, долгосрочные обязательства финансовых учреждений увеличились в 9 раз и составили 4,687 млн манатов, текущие обязательства – на 89,1%, до 65,264 млн манатов. Одна компания увеличила свои долгосрочные обязательства, а 5 компаний - текущие обязательства.

В прошлом году совокупный капитал инвестиционных компаний увеличился на 15,4% и составил 5,636 млн манатов, уставный капитал остался неизменным на уровне 4,75 млн манатов. Шесть участников рынка увеличили свой текущий капитал, ни одна компания не изменила уставный капитал.