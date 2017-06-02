Совокупные активы банковского сектора Азербайджана равны 31 млрд манатов

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Общие активы 32 коммерческих банков Азербайджана на 30 апреля составили 30 779,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР), из них на долю общих обязательств пришлось 28 031,6 млн манатов, балансового капитала - 2 747,6 млн манатов.

Объем вкладов населения в банках на 1 мая составил 6 847,5 млн манатов.

За отчетный период количество банковских филиалов составило 560, отделений - 140, POS-терминалов - 2 493. В банковском секторе работает в общей сложности 16 214 человек.