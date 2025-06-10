Совокупные активы банковских секторов тюркских государств приблизились к $1,4 трлн

12:12

Совокупные активы банковских секторов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Узбекистана, Турции и Северного Кипра в конце 2024 года достигли $1 трлн 364 млрд, что на 15,1% больше по сравнению с показателем на конец 2023 года.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на на II Форуме и выставке торгово-инвестиционного сотрудничества тюркских государств в Баку.

Он отметил, что банковское сотрудничество тюркских государств продолжает укрепляться: "Оптимизация расходов по Транскаспийскому газопроводу может потенциально снизить стоимость данного проекта на 40%, что повышает спрос на долгосрочные инструменты проектного финансирования для наших банков".