Совокупные активы 20 страховщиков Азербайджана сократились на 1%

Совокупные активы действующих в Азербайджана 20 страховых компаний на 1 января текущего года составили 1 216,542 млн манатов.

Совокупные активы действующих в Азербайджана 20 страховых компаний на 1 января текущего года составили 1 216,542 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 0,6% меньше, чем на 1 января прошлого года.

В 2021 году 11 страховщиков увеличили свои активы, 9 сократили.

В отчетном году совокупные долгосрочные активы страховых компаний увеличились на 3,5% - до 484,428 млн манатов, а совокупные краткосрочные активы сократились на 3,2% - до 732,114 млн манатов. Девяти компаниям удалось увеличить свои долгосрочные активы, а 11 - краткосрочные.

Совокупные обязательства страховщиков за отчетный период выросли на 2,7% и составили 789,167 млн манатов. У 11 страховщиков обязательства увеличились, у 9 - сократились. В том числе, совокупные долгосрочные обязательства компаний увеличились на 9,3% - до 735,147 млн манатов, а совокупные краткосрочные обязательства сократились на 43,4% - до 54,02 млн манатов. 11 компаний увеличили свои долгосрочные обязательства, а 10 компаний - краткосрочные обязательства.

В прошлом году совокупный балансовый капитал страховых компаний уменьшился на 6,3% - до 427,375 млн манатов, а совокупный уставный капитал - на 1,4%, до 324,188 млн манатов. 8 страховщиков увеличили балансовый капитал, а 3 компании нарастили уставный капитал. Одна страховая компания сократила уставный капитал.