Совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на $1,5 трлн

Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты в 2023 году увеличилось на $1,5 трлн.

Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты в 2023 году увеличилось на $1,5 трлн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежегодный рейтинг Bloomberg Billionaires.

Первое место в рейтинге вернул себе американский миллиардер Илон Маск. Состояние главы Tesla Inc. в этом году выросло на $95,4 млрд благодаря подъему стоимости акций компании на 105% (в два раза) и достигло $232,393 млрд.

В результате он обошел французского миллиардера Бернара Арно, занявшего первую строчку в рейтинге годом ранее. Арно возглавляет и контролирует крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA. Общий спад в мировой экономике и снижение спроса на люксовые товары ограничили подъем стоимости акций LVMH, бумаги компании в текущем году подорожали на 8,4%.

В настоящее время состояние Маска превышает состояние Арно ($178,979 млрд) более чем на $50 млрд.

Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос увеличил свое состояние в этом году на $70 млрд, и в настоящее время оно находится примерно на одном уровне с Арно.

Состояние основателя Microsoft Corp. Билла Гейтса в 2023 году увеличилось до $140,511 млрд, бывшего гендиректора Microsoft Стива Балмера - до $130,529 млрд. Гейтс и Балмер замыкают первую пятерку в рейтинге Bloomberg Billionaires.