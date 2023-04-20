Совокупная чистая прибыль страховщиков Азербайджана выросла на 3%

Совокупные доходы 20 страховых компаний, действующих в Азербайджане, в 2022 году составили 895,374 млн манатов.

Совокупные доходы 20 страховых компаний, действующих в Азербайджане, в 2022 году составили 895,374 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 5% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году совокупные расходы страховщиков выросли на 2,4% и составили 791,41 млн манатов. У 12 компаний выросли доходы, а у 13 - расходы.

По итогам 2022 года совокупная финансовая прибыль страховщиков составила 103,964 млн манатов, что на 30% больше, чем годом ранее.

В 2022 году страховые компании уплатили подоходный налог в размере 29,592 млн манатов. Это на 51,8% больше, чем в 2021 году.