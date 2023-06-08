Совокупная чистая прибыль инвесткомпаний в Азербайджане выросла на 10%

Совокупная чистая прибыль 13 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, в 2022 году составила 8,575 млн манатов.

Совокупная чистая прибыль 13 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, в 2022 году составила 8,575 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 10,4% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году прибыль инвестиционных компаний до налогообложения составила 10,927 млн манатов, что на 12% больше, чем годом ранее.

Совокупные налоговые платежи инвестиционных компаний в 2021 году составили 2,351 млн манатов. Это на 18% больше, чем год назад. Четыре инвестиционные компании - Capital Partners, MFX-Trading, Plato Capital l and Co. и Troni не платили налоги, поскольку завершили прошлый год с убытками.