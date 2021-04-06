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Совокупная чистая прибыль 19 страховщиков Азербайджана выросла на 20%

Совокупная чистая прибыль 19 страховщиков Азербайджана выросла на 20% Доходы выросли у 14 компаний, расходы – также у 14
Финансы
6 апреля 2021 г. 11:08
Совокупная чистая прибыль 19 страховщиков Азербайджана выросла на 20%

В 2020 году совокупный доход 19 страховых компаний, действующих в стране, за исключением ОАО Mega Hayat Sigorta, получившего в этом году лицензию Центрального банка Азербайджана, составил 907,71 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 33,6% больше, чем в 2019 году.

В прошлом году совокупные расходы страховщиков выросли на 36,3% и составили 803,186 млн манатов. Доходы выросли у 14 компаний, расходы – также у 14. Одна компания – ОАО "Объединенная страховая компания аграрного страхования" – не смогла рассчитать динамику своих доходов и расходов и других финансовых показателей из-за отсутствия на рынке в 2019 году.

По итогам 2020 года совокупная финансовая прибыль страховщиков составила 104,523 млн манатов, что на 15,8% больше, чем годом ранее. Совокупная чистая прибыль страховщиков Азербайджана в 2020 году составила 80,933 млн манатов, что на 19,7% больше, чем в 2019 году.

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Версия на английском языке Azerbaijan-based insurers record 20% rise in total net profit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 19 sığortaçısının məcmu xalis mənfəəti 20% artıb

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