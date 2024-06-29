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Совокупная чистая прибыль 16 страховщиков Азербайджана выросла на 40%

Совокупная чистая прибыль 16 страховщиков Азербайджана выросла на 40% В 2023 году совокупный доход 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, за исключением ОАО "Xalq Sigorta", который не представил финансовый отчет, составил 1 080, 741 млн манатов.
Финансы
29 июня 2024 г. 10:22
Совокупная чистая прибыль 16 страховщиков Азербайджана выросла на 40%

В 2023 году совокупный доход 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, за исключением ОАО "Xalq Sigorta", который не представил финансовый отчет, составил 1 млрд 80,741 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 32,2% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году совокупные расходы страховщиков увеличились на 31,8% по сравнению с предыдущим годом до 910,725 млн манатов.

В 2023 году совокупная чистая прибыль азербайджанских страховщиков составила 135,847 млн манатов. Это на 39,7% больше, чем в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 16 sığortaçısının məcmu xalis mənfəəti 40 % artıb

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