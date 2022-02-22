Совместное предприятие ГНФАР и SOCAR выбирает страховщика

ООО Azerbaijan Rights объявило прием предложений по добровольному медицинскому страхованию.

ООО Azerbaijan Rigs объявило прием предложений по добровольному медицинскому страхованию.

Как сообщает Report, желающие принять участие в тендере могут представить свои предложения до 17:00 10 марта по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 121 (SOCAR Tower).

Azerbaijan Rigs была создана в 2013 году. Ее уставный капитал составляет 950 млн манатов. Учредителями компании являются Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) и Государственная нефтяная компания (SOCAR). Их доли составляют 90% и 10% соответственно.