О нас
Аудио новости

Совместное предприятие ГНФАР и SOCAR выбирает страховщика

Совместное предприятие ГНФАР и SOCAR выбирает страховщика ООО Azerbaijan Rights объявило прием предложений по добровольному медицинскому страхованию.
Финансы
22 февраля 2022 г. 09:56
Совместное предприятие ГНФАР и SOCAR выбирает страховщика

ООО Azerbaijan Rigs объявило прием предложений по добровольному медицинскому страхованию.

Как сообщает Report, желающие принять участие в тендере могут представить свои предложения до 17:00 10 марта по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 121 (SOCAR Tower).

Azerbaijan Rigs была создана в 2013 году. Ее уставный капитал составляет 950 млн манатов. Учредителями компании являются Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) и Государственная нефтяная компания (SOCAR). Их доли составляют 90% и 10% соответственно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ARDNF-SOCAR birgə müəssisəsi sığortaçı seçir

Экслюзивные новости

И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi