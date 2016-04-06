​Советник Путина назвал "новую реальность" ЦБ путем к катастрофе

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Новая реальность" ЦБ ведет к экономической катастрофе.

Об этом заявил советник президента Сергей Глазьев.

Как передает Report со ссылкой на РБК, о том, что экономике России предстоит развиваться "в новой реальности", предупреждала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Советник президента России, экономист Сергей Глазьев раскритиковал "созданную политикой ЦБ новую реальность". Ранее первый зампред регулятора Ксения Юдаева призвала не концентрироваться на слове "кризис" и заявила, что ситуация в российской экономике лучше всего описывается словом "новая реальность", которая определяется не временными трудностями, а новыми координатами и новыми возможностями.

"Новая реальность, искусственно созданная руководством Банка России, - это стагфляция, прекратившая экономический рост", - подчеркнул Глазьев в своем Twitter. Он отметил, что если бы не "новая реальность", то российская экономика "могла бы расти на 6-8% в год".

"В созданной Банком России "новой реальности" выживают только спекулянты, а производство умирает. Это путь к экономической катастрофе", - подчеркнул Глазьев. По его мнению, России необходим выход "за пределы созданной Банком России "новой реальности" на путь экономического роста". "Для этого - реализовать нашу программу", - заключил советник президента.