Советник председателя ОАО A-Group Insurance уволился

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Советник председателя ОАО A-Group Insurance Аббас Бабаев покинул пост. Об этом сообщили Report в компании.

По информации, на его место пока нет назначения.

Напомним, что ОАО A-Group Insurance основано в 1995 году. Уставный капитал компании равен 8 005 750 манатов. Владельцем 100% акций компании, специализирующейся, в основном, в сфере медицинского страхования, является Сабир Адна оглу Аднаев (председатель Совета директоров).