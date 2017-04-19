Советник председателя Межбанка избран председателем Наблюдательного совета кредитного бюро

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Надеемся, что кредитное бюро будет играть важную роль в управлении рисками в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказала глава представительства IFC в Азербайджане Алия Азимова на мероприятии, посвященном учреждению первого частного кредитного бюро.

А.Азимова отметила, что новое учреждение также сыграет важную роль в процессе вложения прямых иностранных инвестиций (FDI) в страну.

Основатель и директор Creditİnfo Group Рейнир Гретаррсон сообщил, что его страна имеет 20-летний опыт в этой сфере: "Мы осуществляли деятельность по созданию организации и избрали правление из 9 членов. Эльчин Ахмедов избран председателем правления".

Отметим, что Э.Ахмедов является советником председателя Международного банка Азербайджана, ранее же руководил компанией Joint Leasing и Ассоциацией лизинговых компаний Азербайджана.