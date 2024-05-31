Советник министра: ВБ выделил Азербайджану более 4 млрд долларов в виде государственных гарантированных кредитов

10:53

Всемирный банк (ВБ) выделил Азербайджану более 30 млн долларов США на 52 проекта (49 завершенных и три текущих), на общую сумму более 4 млрд долларов США, а также на более 115 проектов технической помощи и грантов по многим направлениям.

Как сообщает Report, об этом сказал советник министра экономики Рауф Наджафли на втором ежегодном отчетном собрании Инструмента оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF), финансируемого ЕС и управляемого ВБ.

Наджафли сказал, что проекты, реализуемые при финансовой поддержке банка в сфере транспорта, социальной защиты, водоснабжения и ирригации, сельского хозяйства, окружающей среды, юстиции и других сферах, внесли важный вклад в развитие экономики страны.