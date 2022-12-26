Совет управляющих ЕЦБ допустил рост ключевой ставки в 2023 году

Европейский центробанк (ЕЦБ) и дальше будет придерживаться курса повышения процентных ставок. Подобная денежно-кредитная политика валютного регулятора сохранится и в следующем году.

Европейский центробанк (ЕЦБ) и дальше будет придерживаться курса повышения процентных ставок. Подобная денежно-кредитная политика валютного регулятора сохранится и в следующем году.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на члена Совета управляющих ЕЦБ Клааса Кнота.

"До июля 2023 года, скорее всего, состоится еще пять заседаний Совета управляющих, на каждом из которых будет приниматься решение о повышении ставок на 0,5%. Главным вызовом для ЕЦБ в 2023 году станет решение о том, на каком уровне остановить рост. Существует риск того, что мы прилагаем недостаточно усилий", - пишет издание.

По итогам первых десяти месяцев текущего года уровень инфляции в еврозоне достиг отметки 10,6% из-за усиления энергетического кризиса. Для сравнения, целевым показателем является уровень 2%. Повышение процентных ставок со стороны европейского валютного регулятора направлено в первую очередь на сдерживание роста цен в регионе.