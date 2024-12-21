Совет МВФ утвердил выделение Украине $1,1 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине очередного транша в $1,1 млрд по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF).

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине очередного транша в $1,1 млрд по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF).

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении фонда.

В документе отмечается, что Совет МВФ "завершил шестой обзор механизма расширенного кредитования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно $1,1 млрд, которая будет направлена на бюджетную поддержку".

"Экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость, а власти страны достигли всех постановленных фондом целей и контрольных показателей структурных преобразований", - подчеркнули в Фонде.

Согласно выводам МВФ, продолжение реформ, мобилизация внутренних доходов и своевременное распределение внешней помощи необходимы Украине для "поддержания макроэкономической стабильности, восстановления финансовой и долговой устойчивости и налаживания управления".