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Совет МВФ утвердил выделение Украине $1,1 млрд

Совет МВФ утвердил выделение Украине $1,1 млрд Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине очередного транша в $1,1 млрд по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF).
Финансы
21 декабря 2024 г. 01:22
Совет МВФ утвердил выделение Украине $1,1 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине очередного транша в $1,1 млрд по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF).

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении фонда.

В документе отмечается, что Совет МВФ "завершил шестой обзор механизма расширенного кредитования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно $1,1 млрд, которая будет направлена на бюджетную поддержку".

"Экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость, а власти страны достигли всех постановленных фондом целей и контрольных показателей структурных преобразований", - подчеркнули в Фонде.

Согласно выводам МВФ, продолжение реформ, мобилизация внутренних доходов и своевременное распределение внешней помощи необходимы Украине для "поддержания макроэкономической стабильности, восстановления финансовой и долговой устойчивости и налаживания управления".

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Версия на азербайджанском языке BVF Şurası Ukraynaya 1,1 milyard dollar ayrılmasını təsdiqləyib

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