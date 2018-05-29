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    Совет ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Совет ЕС одобрил предоставление Украине новой макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. 

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Совета.

    "29 мая 2018 года послы ЕС от имени Совета одобрили соглашение с Европарламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине. Ещё один 1 млрд евро кредита покроет финансовые потребности Украины в течение 2,5 лет", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что средства будут направлены на поддержку экономической стабилизации и программы реформ в Украине.

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