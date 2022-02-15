Совершенствуется порядок определения рейтинга аудиторов

Сегодня в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Совета Палаты аудиторов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Палату.
По информации, в видеоконференции с участием членов Совета и председателей комитетов при Совете были обсуждены и приняты решения по приведенным ниже вопросам:
1. Устранение недобросовестной конкуренции;
2. Создание новых комитетов и комиссий при Совете Палаты аудиторов, утверждение их составов;
3. Подготовка обзора-анализа состояния внешнего контроля над качеством аудитов, проводимых аудиторскими организациями и независимыми аудиторами в 2021 году;
4. Совершенствование порядка определения рейтинга аудиторов (аудиторских организаций);
5. Предложения по повышению административной ответственности за уклонение от аудита, предусмотренного законодательством;
6. Утверждение списка инспекторов комитета по контролю качества и управлению качеством при Совете Палаты аудиторов.