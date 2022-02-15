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Совершенствуется порядок определения рейтинга аудиторов

Совершенствуется порядок определения рейтинга аудиторов Сегодня в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Совета Палаты аудиторов.
Финансы
15 февраля 2022 г. 15:55
Совершенствуется порядок определения рейтинга аудиторов

Сегодня в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Совета Палаты аудиторов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Палату.

По информации, в видеоконференции с участием членов Совета и председателей комитетов при Совете были обсуждены и приняты решения по приведенным ниже вопросам:

1. Устранение недобросовестной конкуренции;

2. Создание новых комитетов и комиссий при Совете Палаты аудиторов, утверждение их составов;

3. Подготовка обзора-анализа состояния внешнего контроля над качеством аудитов, проводимых аудиторскими организациями и независимыми аудиторами в 2021 году;

4. Совершенствование порядка определения рейтинга аудиторов (аудиторских организаций);

5. Предложения по повышению административной ответственности за уклонение от аудита, предусмотренного законодательством;

6. Утверждение списка инспекторов комитета по контролю качества и управлению качеством при Совете Палаты аудиторов.

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Версия на азербайджанском языке Auditorların reytinqinin müəyyən edilməsi qaydası təkmilləşdiriləcək

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