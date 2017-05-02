Сотрудники Nikoil Bank сдали кровь

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В преддверии Международного дня талассемии коллектив ОАО Nikoil Bank провел традиционную добровольную акцию по сдаче донорской крови для больных детей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

"Сотрудники центрального офиса и городских филиалов приняли участие в данной акции, еще раз доказав, что банк по достоинству несет звание почетного донора. Данная традиция, проводимая два раза в год, реализуется в рамках программы социальной корпоративной ответственности банка", - говорится в информации.

Напомним, что Nikoil Bank - это универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети: https://www.facebook.com/bank.nikoil.