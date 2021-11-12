Сотрудникам правоохранительных органов, работающим в Карабахе, повысят зарплату

В проекте госбюджета на будущий год расходы на оборону и безопасность отнесены к приоритетным расходам.

Расходы на оборону и безопасность в проекте госбюджета на будущий год отнесены к приоритетным.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, по вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры.

По его словам, планируется повысить зарплату сотрудников правоохранительных органов, работающих на освобожденных от оккупации территориях: "В структуру расходов на оборону включен и вопрос улучшения жилищных условий военнослужащих".