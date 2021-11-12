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Сотрудникам правоохранительных органов, работающим в Карабахе, повысят зарплату

Сотрудникам правоохранительных органов, работающим в Карабахе, повысят зарплату В проекте госбюджета на будущий год расходы на оборону и безопасность отнесены к приоритетным расходам.
Финансы
12 ноября 2021 г. 13:23
Сотрудникам правоохранительных органов, работающим в Карабахе, повысят зарплату
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Расходы на оборону и безопасность в проекте госбюджета на будущий год отнесены к приоритетным.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, по вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры.

По его словам, планируется повысить зарплату сотрудников правоохранительных органов, работающих на освобожденных от оккупации территориях: "В структуру расходов на оборону включен и вопрос улучшения жилищных условий военнослужащих".

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda xidmət edən hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının maaşı artırılacaq

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