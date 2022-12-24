Сотрудникам Министерства экономики вручены ордены и медали

Награжденным работникам Министерства экономики были вручены ордена и медали.

Награжденным работникам Министерства экономики были вручены ордена и медали.

Как сообщает Report, сегодня в Министерстве экономики прошла встреча с участии руководителей и сотрудников ведомства и подведомственных структур.

На встрече министр экономики Микаил Джаббаров, подчеркнув, что в результате реализуемых мер в 2022 году продолжилось динамичное развитие экономики Азербайджана, отметил вклад сотрудников министерства в достижении этих результатов.

Министр также отметил значимость развития человеческого капитала, повышения уровня знаний и навыков сотрудников, являющихся важными условиями для будущих успехов, дал поручения в соответствии с задачами, поставленными перед Министерством главой государства.

На мероприятии награжденным распоряжениями Президента Азербайджана сотрудникам Министерства экономики, Государственной налоговой службы, Государственной службы по вопросам имущества, Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком, Азербайджанской инвестиционной компании были вручены ордена и медали.

Министр экономики отметил, что награждение отличившихся на службе сотрудников - это высокая оценка их труду, и выразил благодарность руководству страны от имени коллектива Министерства.