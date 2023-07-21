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Сотрудник Report стал победителем конкурса журналистских работ

Сотрудник Report стал победителем конкурса журналистских работ Заместитель главного редактора информационного агентства Report Илаха Мамедли была удостоена 1-го места в конкурсе журналистских работ на тему ”Роль страхования в развитии современной азербайджанской экономики: текущая ситуация и перспективы", проводимом
Финансы
21 июля 2023 г. 17:02
Сотрудник Report стал победителем конкурса журналистских работ

Заместитель главного редактора информационного агентства Report Илаха Мамедли была удостоена 1-го места в конкурсе журналистских работ на тему ”Роль страхования в развитии современной азербайджанской экономики: текущая ситуация и перспективы", проводимом Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА).

Как сообщает Report, 2-го места в конкурсе был удостоен корреспондент информационного агентства APA Рахим Таривердиев, а 3-е место - корреспондент новостного портала Bakivaxti.az Рамид Ибрагимов.

Главный редактор редакции экономических новостей студии информационных программ ЗАО "Азербайджанское государственное телевидение и радиовещание" Айтен Абдулова и журналист портала Moderator.az Сеймур Алиев были награждены сертификатами и поощрительными призами.

Отметим, что конкурс был организован в рамках подписанного между Центральным банком Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Бюро обязательного страхования Меморандума о взаимном сотрудничестве по системному и последовательному осуществлению мер по повышению страховой грамотности, просвещению, пропаганде и профилактике”.

С представленной на конкурс работой можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Report”un əməkdaşı yazı müsabiqəsinin qalibi olub

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