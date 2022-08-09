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Состоятся очередные аукционы по продаже недвижимости Bank Standard

Состоятся очередные аукционы по продаже недвижимости Bank Standard 19 августа в ООО "Каспийский специализированный аукционный центр" состоятся очередные открытые аукционы по продаже недвижимости ЗАО Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации.
Финансы
9 августа 2022 г. 19:45
Состоятся очередные аукционы по продаже недвижимости Bank Standard

19 августа в ООО "Каспийский специализированный аукционный центр" состоятся очередные открытые аукционы по продаже недвижимости ЗАО Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил ликвидатор банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Согласно информации, речь идет о квартире площадью 56,96 кв.м, расположенной по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Гусейна Джавида, 17, и двух квартирах площадью 73,4 кв.м. и 54,90 кв.м в доме 15 по проспекту Гусейна Джавида.

Цены на недвижимость составляют 227,8 тыс. манатов, 293,6 тыс. манатов и 219,6 тыс. манатов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке "Bank Standard"ın əmlaklarının satışı üzrə növbəti hərraclar keçiriləcək

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