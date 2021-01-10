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Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд

Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов США.
Финансы
10 января 2021 г. 06:18
Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов США.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index.

Так, состояние Маска увеличилось на 14,5 миллиардов и достигло 209 миллиардов долларов США.

Ранее в январе Маск впервые поднялся на первую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска на тот момент выросло до 195 миллиардов долларов, и Безос оказался на второй строчке с капиталом в 185 миллиардов долларов. Безос находился на первом месте с 2017 года.

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