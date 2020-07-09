Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов

Это произошло на фоне роста стоимости акций его компании Amazon

Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных 180 млрд долларов США на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.

Как передает Report, об этом сообщает Forbes.

По оценкам издания, днем в среду капитализация Amazon достигла 1,52 трлн долларов США. Таким образом, состояние Безоса, который владеет 11,1% акций онлайн-ретейлера, превысило 181,5 млрд долларов США. Forbes подчеркивает, что это рекордные показатели за все время составления подобной статистики.

К моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций Amazon составляла 3 081,11 доллара США за штуку, увеличившись за день на 2,7%. В понедельник капитализация компании впервые превысила 1,5 трлн долларов США.

В апреле Forbes в третий раз подряд поставил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. На тот момент, по подсчетам экспертов журнала, его состояние оценивалось примерно в 113 млрд долларов США. Второе место занял один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 млрд долларов США. На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояние оценивалось в 76 млрд долларов США.

Компания Amazon, продающая товары и услуги через Интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к Интернету.