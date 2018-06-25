Состоялся первый тираж Лотереи "Все такситы ведут в Милан"

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Как сообщалось ранее, владельцы BirKart от Kapital Bank смогут участвовать в выигрышной Лотерее. С 15-го мая до 15-го сентября 2018-го года владельцы BirKart, совершившие покупки такситом у партнеров банка, автоматически становятся участниками Лотереи.

22 июня состоялся первый тираж Лотереи и 100 клиентов выиграли по 50 манатов, 10 клиентов - сертификат на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и один клиент iPhone X. Список победителей опубликован на сайте www.kapitalbank.az/news/milan-475?hl=ru.

Согласно условиям, каждая покупка по такситной оплате равняется одному шансу в Лотерее. 22-го числа каждого месяца среди участников Лотереи будут разыграны 50 манатов для 100 победителей, 10 сертификатов на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и iPhone X. В завершающим тираже Лотереи будет разыгрываться основной приз – поездка в Милан на двоих и 2 000 манатов.

Следует отметить, что BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством Kapital Bank. Карта станет доступной всем подавшим заявку в любой филиал банка, кому в момент подачи заявки свыше 18 лет. BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получение таксита до 18 месяцев, до 40 дней беспроцентного кредита, снятие всей суммы в виде денежных средств по карте и возможность получить до 10% кешбека при оплате продуктов и услуг. Карта выпускается на базе платежной системы Visa, сроком до 36 месяцев и обеспечивается бесплатным SMS уведомлением со стороны Kapital Bank.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.