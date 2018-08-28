Состоялся аукцион по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда

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Баку. 28 августа REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже (БФБ) сегодня состоялся аукцион по размещению ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда в объеме 20 млн манатов. Срок обращения облигаций - 23 года (8 280 дней), идентификационный номер AZ2031008686.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, цена облигации при размещении составила 1000 манатов.

Общая номинальная стоимость заявок оценивалась в 20 млн манатов.

Размещенный по номиналу объем облигаций составил 20 млн манатов.

Дата погашения облигаций - 29 апреля 2041 года.