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Состоялось заседание Экономического совета, даны поручения по пересмотру госбюджета

Состоялось заседание Экономического совета, даны поручения по пересмотру госбюджета 20 апреля состоялось очередное заседание Экономического совета под председательством премьер-министра Али Асадова, на котором были даны поручения по пересмотру государственного бюджета.
Финансы
20 апреля 2023 г. 20:40
Состоялось заседание Экономического совета, даны поручения по пересмотру госбюджета

20 апреля состоялось очередное заседание Экономического совета под председательством премьер-министра Али Асадова, на котором были даны поручения по пересмотру государственного бюджета.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Отмечено, что в ходе заседания широко обсуждались поручения, данные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым правительству по уточнению государственного бюджета на 2023 год с учетом текущих положительных результатов национальной экономики, макроэкономической ситуации, превышения прогнозных показателей исполнения доходов государственного бюджета за первый квартал текущего года, в том числе рамки среднесрочных расходов, прогнозы сводного и государственного бюджетов на 2024 год и следующие три года, финансовое обеспечение для реализации I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.

На заседании были заслушаны доклад министра финансов Самира Шарифова, а также отзывы и предложения членов совета.

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