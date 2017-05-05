Состоялось первое заседание Комитета кредиторов Gəncəbank

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Гянджа. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось первое заседание Комитета кредиторов ОАО Gəncəbank, находящегося в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, заседание состоялось в здании банка по адресу город Гянджа, проспект Ататюрка, 260.

Председательствовал на заседании советник председателя Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), являющегося ликвидатором Gəncəbank, Эльшан Керимов. Кредиторы выбрали Орхана Алиева председателем Комитета, а Джаваншира Насибова - секретарем заседания.

В заседании не были обнародованы такие данные, как кредитный портфель банка, его структура, предполагаемая к получению сумма с кредитов, стоимость возможного к продаже имущества банка, количество кредиторов, размер получаемой ими суммы и др. Дата следующего заседания Комитета кредиторов не назначена.