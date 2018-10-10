Состоялось открытие отделения "Бакиханов" Международного банка Азербайджана по новому адресу

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Состоялось открытие отделения "Бакиханов" Международного банка Азербайджана, соответствующего новой концепции Банка и расположенного по новому адресу. Это стало очередным шагом, предпринятым со стороны Международного банка Азербайджана в рамках реализации стратегии по оптимизации филиальной сети и улучшения качества обслуживания с целью повышения эффективности своей деятельности и удовлетворенности клиентов.

Отделение "Бакиханов" теперь расположено по адресу Насиминский район, улица Мамед Джафара Джафарова, 28 (на дороге, ведущей от круга 3-го километра в сторону Шамахинки). Отделение занимает просторную площадь и оснащено передовыми банковскими технологиями и всем необходимым для предоставления высококачественного обслуживания клиентам.

Директор департамента маркетинга Международного банка Азербайджана Нигяр Тагирова сказала, что оптимизация сети обслуживания, приведение филиалов и отделений банка в соответствие к единому корпоративному стилю и новой концепции является значимым шагом в рамках новой стратегии развития банка: "Международный банк Азербайджана обновляется. Клиенты могут это заметить не только по обновленному интерьеру наших пунктов обслуживания, но и по подходу к предоставлению услуг. Все это, конечно же, только начало".

Отделение предоставляет клиентам расчетно-кассовые услуги, проводит операции по вкладам, денежные переводы, коммунальные платежи, операции с наличностью, и многие другие банковские услуги.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.