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Состоялось очередное заседание Экономического совета

Состоялось очередное заседание Экономического совета Состоялось очередное заседание Экономического совета.
Финансы
22 октября 2022 г. 12:26
Состоялось очередное заседание Экономического совета

Состоялось очередное заседание Экономического совета.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова, председателя правления уполномоченной структуры Свободной экономической зоны Алят Валеха Алескерова, начальника Государственной миграционной службы Вусала Гусейнова, председателя правления ЗАО "Аграркредит" Мамеда Мусаева.

По итогам заседания приняты решения по ряду проектов, связанных с ускорением экономического развития на освобожденных от оккупации территориях, и другим обсужденным вопросам, даны соответствующие поручения профильным учреждениям.

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