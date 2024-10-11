Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана

12:10

10 октября под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Азербайджана Али Асадова прошло заседание совета, на котором были обсуждены вопросы, вытекающие из поручений президента Ильхама Алиева на совещании, посвященном экономическим вопросам от 26 сентября 2024 года.

Как сообщает Report, на заседании рассмотрены важные вопросы, касающиеся регулирования экспортно-импортных операций.

В частности, были обсуждены ситуация с соблюдением установленного законодательством срока возврата валютных средств, полученных при экспортных операциях, в страну в течение 180 дней, классификация экспортируемых товаров по секторам и странам, объем невозвращенных валютных средств физическими и юридическими лицами, меры административной и административно-уголовной ответственности, применяемые в случае невозврата валютных средств из-за границы.

По этому вопросу выступили председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов и генеральный прокурор Кямран Алиев.

Вторым вопросом повестки дня стало детальное обсуждение вопросов, связанных с деятельностью ЗАО "Южный газовый коридор". В ходе заседания были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа и исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Исрафила Мамедова.

Члены Экономического совета провели широкие обсуждения поданным вопросам. По итогам заседания приняты решения, учитывающие предложения участников совета, а также даны поручения профильным ведомствам.