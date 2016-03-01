Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Москве состоялось очередное собрание акционеров Nikoil Bank с участием главного акционера банка - президента нефтяной компании LUKoil Вагита Алекперова.

Как сообщили Report в банке, на собрании выступил председатель правления Nikoil Bank Василий Хамаза с докладом о проделанных работах за 2015 год и предстоящей деятельности на будущий год. В заключение собрания приняты решения об учете итогов деятельности за 2015 год, утверждении основных финансовых показателей и плана деятельности на 2016 год, подготовке стратегического плана развития до 2019 года совместно с аудиторской компанией PWC (Pricewaterhouse Coopers), создании резервного фонда в объеме 15 млн. долларов США в целях обеспечения непрерывных расчетов с клиентами, утверждении новой организационной структуры, отвечающей современным экономическим условиям.

В ходе собрания особо подчеркнуто, что, с учетом изменений на финансовых рынках в 2015 году, банку удалось сохранить ликвидность на достаточно высоком уровне и не допустить задержек при расчетах с клиентами. Клиентская база банка выросла на 10%, объем операций по клиентским счетам на 50%, что означает рост доверия клиентов к банку и его основному акционеру.

Nikoil Bank - это универсальная финансово-кредитная организация, предлагающая полный пакет услуг, в числе которых - расчетные, кредитные, платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции, осуществляемые в национальной и иностранной валютах. Филиальная сеть банка насчитывает 21 точку продаж, которые располагаются как в Баку, так и в регионах Азербайджана. Официальная страница банка в социальной сети www.facebook.com/bank.nikoil.