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Состоялось обсуждение совершенствования рамок резолюции местных банков между ЦБА и Всемирным банком

Состоялось обсуждение совершенствования рамок резолюции местных банков между ЦБА и Всемирным банком Между ЦБА и Всемирным банком состоялось обсуждение совершенствования рамок резолюции местных банков.
Финансы
8 декабря 2023 г. 18:10
Состоялось обсуждение совершенствования рамок резолюции местных банков между ЦБА и Всемирным банком

Между ЦБА и Всемирным банком состоялось обсуждение совершенствования рамок резолюции местных банков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках "Проекта модернизации финансового сектора 3” состоялась очередная встреча с экспертной миссией Всемирного банка, находящейся с визитом в нашей стране.

На встрече были обсуждены работы, проделанные в рамках проекта, в частности, консультационные услуги, которые будут предоставляться для усиления рамок защиты прав потребителей финансовых услуг, дальнейшего совершенствования рамок резолюций банков, расширения инструментов контроля и регулирования.

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