Состоялось обсуждение совершенствования рамок резолюции местных банков между ЦБА и Всемирным банком

Между ЦБА и Всемирным банком состоялось обсуждение совершенствования рамок резолюции местных банков.

Между ЦБА и Всемирным банком состоялось обсуждение совершенствования рамок резолюции местных банков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках "Проекта модернизации финансового сектора 3” состоялась очередная встреча с экспертной миссией Всемирного банка, находящейся с визитом в нашей стране.

На встрече были обсуждены работы, проделанные в рамках проекта, в частности, консультационные услуги, которые будут предоставляться для усиления рамок защиты прав потребителей финансовых услуг, дальнейшего совершенствования рамок резолюций банков, расширения инструментов контроля и регулирования.