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Состоялась встреча между банками и финтех ассоциациями Азербайджана

Состоялась встреча между банками и финтех ассоциациями Азербайджана Состоялась встреча между руководствами общественных объединений "Ассоциация банков Азербайджана"(АБА) и "Азербайджанская финтех ассоциация".
Финансы
2 августа 2021 г. 14:58
Состоялась встреча между банками и финтех ассоциациями Азербайджана

Состоялась встреча между руководствами общественных объединений "Ассоциация банков Азербайджана"(АБА) и "Азербайджанская финтех ассоциация".

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества между ассоциациями, направления совместной деятельности, в том числе цифровые финансовые услуги, развитие и безопасность цифровой платежной экосистемы, обмен мнениями о предстоящей работе и другие вопросы, представляющие интерес для членов ассоциации, рассмотрены имеющиеся возможности и вызовы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Banklar və Fintex Assosiasiyaları arasında görüş keçirilib

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