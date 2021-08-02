Состоялась встреча между банками и финтех ассоциациями Азербайджана

Состоялась встреча между руководствами общественных объединений "Ассоциация банков Азербайджана"(АБА) и "Азербайджанская финтех ассоциация".

Состоялась встреча между руководствами общественных объединений "Ассоциация банков Азербайджана"(АБА) и "Азербайджанская финтех ассоциация".

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества между ассоциациями, направления совместной деятельности, в том числе цифровые финансовые услуги, развитие и безопасность цифровой платежной экосистемы, обмен мнениями о предстоящей работе и другие вопросы, представляющие интерес для членов ассоциации, рассмотрены имеющиеся возможности и вызовы.