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Состоится собрание акционеров Yelo Bank

Состоится собрание акционеров Yelo Bank Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Yelo Bank состоится 13 марта в 11:00.
Финансы
10 февраля 2023 г. 09:44
Состоится собрание акционеров Yelo Bank

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Yelo Bank состоится 13 марта в 11:00.

Как сообщает Report, собрание будет проведено в главном офисе банка, расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Гасан Бей Зардаби, 81к.

В повестку заседания включены текущие и организационные вопросы.

Отметим, что Yelo Bank был создан в 2019 году на базе ОАО Nikoil Bank, действующего с 1994 года. Его уставный капитал составляет 378 млн манатов. 96% акций банка принадлежит ЗАО "Topaz Investments Limited", 3,9% - Марине Кулишовой (председатель наблюдательного совета банка и директор основного акционера), 0,1% - ООО "ISR Holding".

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Версия на азербайджанском языке “Yelo Bank”ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

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