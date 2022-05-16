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Состоится собрание акционеров Unibank

Состоится собрание акционеров Unibank 28 июня в 15:00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО Unibank.
Финансы
16 мая 2022 г. 13:21
Состоится собрание акционеров Unibank

28 июня в 15:00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО Unibank.

Как сообщает Report, в повестку дня входит вопрос утверждения финансовой отчетности Unibank.

Напомним, что Unibank был создан в 2002 году в результате слияния двух коммерческих банков Азербайджана- Mbank (действовал с 1992 года), и Promtexbank (с 1994 года). Его уставный капитал составляет 125,686 млн. манатов. 86,7% акций банка принадлежит Эльдару Гарибову (председатель наблюдательного совета), 13,3%-другим юридическим и физическим лицам.

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Версия на азербайджанском языке “Unibank”ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

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