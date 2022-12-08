Состоится собрание акционеров НКО Finex Kredit

24 января в 12:00 состоится годовое общее собрание акционеров небанковской кредитной организации (НКО) ОАО Finex Kredit.

24 января в 12:00 состоится годовое общее собрание акционеров небанковской кредитной организации (НКО) ОАО Finex Kredit.

Как сообщает Report, собрание пройдет в главном офисе НКО по адресу г. Баку, Насиминский район, улица Сулеймана Рустама, 11.

В повестке собрания - утверждение финансового отчета Finex Kredit за 2022 год, обсуждение перспектив развития акционерного общества на 2023 год и другие вопросы.

Напомним, что Finex Кredit был создан в 2013 году. Его уставный капитал составляет 800 тысяч манатов.

Обыкновенные акции НКО принадлежат Шалале Тагиевой (18,9%), Рамине Аллахвердиевой (18,3%), Азаду Джабраилову (15,6%), Мобилу Шарифову (14,8%), Токаю Шихализаде (14,1%), Ровшану Мамедову (6,8%), Тофику Джафарову (4,6%), Азеру Гаджиеву (3,3%), Гюльнаре Тагиевой (2%) и Севиль Хидаятовой (1,6%).

Кроме того, владельцем привилегированных акций в объеме 200 тысяч манатов является Илаха Зейналова.