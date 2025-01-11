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Состоится собрание акционеров Bakı Sığorta

Состоится собрание акционеров Bakı Sığorta 14 февраля в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Bakı Sığorta, находящегося в процессе ликвидации.
Финансы
11 января 2025 г. 13:30
Состоится собрание акционеров Bakı Sığorta

14 февраля в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Bakı Sığorta, находящегося в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, собрание пройдет в головном офисе компании по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 120.

Повестка собрания не разглашается.

ОАО Bakı Sığorta было создано в 1994 году под названием Tural Sığorta. В 2007 году компания провела ребрендинг. Уставный капитал компании составляет 8,925 млн манатов.

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию компании в декабре прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Sığorta”nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

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