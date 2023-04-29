Состоится собрание акционеров Bank of Baku

09:15

13 июня в 15:00 состоится очередное общее собрание акционеров Bank of Baku.

Как сообщает Report, собрание будет проведено в головном офисе банка, расположенном по адресу: Баку, Наримановский район, проспект Ататюрка, 42.

Повестка собрания была разослана акционерам вместе с уведомлением.

Напомним, что Bank of Baku действует с 1994 года. Его уставный капитал составляет 52,87 млн манатов. 35% акций банка принадлежит NAB Holding, 31,1% - Исмаилову Хикмету Абузер оглу (100% акционер ОАО Azigorta, 99,6% - ОАО AFB Bank), 28,9% - ООО "Нефтяная компания Azpetrol", 5% - Исаеву Эльчину Гамид оглу (председатель Наблюдательного совета).