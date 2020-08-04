Составление проекта бюджета приостановлено

В Азербайджане откладывается процесс составления проекта государственного бюджета.

В Азербайджане откладывается процесс составления проекта государственного бюджета.

Как сообщает Report, в связи с этим проект изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год” был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Было отмечено, что согласно статье 11.1 закона "О бюджетной системе", процесс составления проекта государственного бюджета начинается за 11 месяцев до очередного бюджетного года и охватывает период до дня представления проекта бюджета в Милли Меджлис. Согласно изменению, составление бюджетного правила, предусмотренного статьей 11.1 закона "О бюджетной системе", приостанавливается до 1 января 2022 года.