Составлен рейтинг стран с самой доступной ипотекой

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Эксперты составили рейтинг топ-10 стран, где можно выгоднее всего взять ипотечный кредит.

Как передает Report, в Японии ипотечные ставки оказались наиболее низкими в мире - на уровне 1,2% годовых.

Само жилье там стоит дорого, поэтому большинство японцев приобретает его в кредит. В Токио квадратный метр стоит в среднем порядка $7-8 тысяч.

Второе место досталось Швейцарии, ставка составляет 1,42%. Отметим, что условия для будущих ипотечников в этой стране весьма льготные.

Третье место у Финляндии (1,53%), четвертое досталось Швеции (1,87%), замыкает "пятерку" лидеров Словения со ставкой 1,92%.