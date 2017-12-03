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    Составлен рейтинг стран с самой доступной ипотекой

    В Японии ипотечные ставки оказались наиболее низкими в мире

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Эксперты составили рейтинг топ-10 стран, где можно выгоднее всего взять ипотечный кредит.

    Как передает Report, в Японии ипотечные ставки оказались наиболее низкими в мире - на уровне 1,2% годовых.

    Само жилье там стоит дорого, поэтому большинство японцев приобретает его в кредит. В Токио квадратный метр стоит в среднем порядка $7-8 тысяч.

    Второе место досталось Швейцарии, ставка составляет 1,42%. Отметим, что условия для будущих ипотечников в этой стране весьма льготные.

    Третье место у Финляндии (1,53%), четвертое досталось Швеции (1,87%), замыкает "пятерку" лидеров Словения со ставкой 1,92%.

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