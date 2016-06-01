​Состав акционеров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций расширится

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Число стран-акционеров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) возрастет к концу 2016 года с 70 до 100. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент АБИИ Цзинь Лицюнь: "Около тридцати стран ждут возможности присоединиться к АБИИ, из них двадцать заявили о твердом намерении. Это сделает нас по-настоящему международным финансовым учреждением".

Отметим, что создание АБИИ было инициировано председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. Церемония открытия состоялась в Пекине 16 января 2016 года. Ключевая миссия банка - преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития стран Азиатского региона. В сферу деятельности института будет входить широкий спектр финансовых услуг: кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий, техпомощь.

По соглашению об учреждении АБИИ, его уставный капитал составил 100 млрд. долларов. На момент создания банка в его состав входили 57 стран. Крупнейшими акционерами банка тогда стали Китай, Индия и Россия, владеющие пакетами акций в 30,34%, 8,52% и 6,66%. Доля Азербайджана в банке составляет 0,25% (245,1 млн. долларов).