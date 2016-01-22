Сорос полагает, что международных резервов России хватит на два года

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Американский финансист Джордж Сорос полагает, что Россия имеет достаточно международных резервов на ближайшее время в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Их хватит на пару лет", — заявил инвестор в интервью агентству Блумберг.

В четверг Банк России сообщил, что международные резервы РФ по состоянию на 15 января составили 368,3 млрд. долларов против 368,1 млрд. долларов.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По итогам 2014 года международные резервы РФ сократились в 1,3 раза — до 385,46 млрд. долларов.