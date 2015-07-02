​Solera Azerbaijan завершила ребрендинг

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Компания Solera Azerbaijan завершила работы по ребрендингу. Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Эльхан Гулиев.

По его словам, название Solera Azerbaijan изменено на Audatex Azerbaijan: "Вчера мы встречались с руководством Audatex Azerbaijan. Сейчас здесь находятся представители Audatex Turkey. Они работают над проблемой локализации, то есть систематизации запчастей моделей. Двое сотрудников до вчерашнего дня находились в командировке во Франции, проводили работу по локализации. Уже с сегодняшнего дня сотрудники будут работать под новым брендом".

Напомним, что в связи с началом деятельности в Азербайджане в декабре 2014 года американской компании Audatex, являющейся одной из ведущих организаций мира по оценке ущерба в результате страховых случаев во всем мире, БОС и представитель Audatex во Франции компания Sidexa подписали соглашение о совместной деятельности.